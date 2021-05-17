Понедельник, 17 Мая 2021 14:21

АрмИнфо.Урегулирование текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области требует исключительно дипломатических и политических шагов. Мы должны сделать все, чтобы исключить военный путь разрешения данной проблемы. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

Утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. По последним данным, в результате переговоров диверсанты отошли на 2 километра и сегодня должны окончательно покинуть территорию Армении.

"При этом, несмотря на несовпадающие интересы большинства стран ОДКБ с интересами Армении, обращение в ОДКБ было правильным шагом. Теперь нам в любом случае необходимо дождаться ответа, хотя особых ожиданий от этой структуры я лично не имею. Мы видим, что ОДКБ не только не обеспечивает безопасность Армении, но и совершенно не собирается этого делать", - заметил он.

В этом свете, Еревану, согласно политологу, необходимо связывать надежды на обеспечение безопасности с Россией. Последняя, по его оценкам, также ведет себя достаточно сложно. Однако, в отличие от той же Беларуси, Казахстана и остальных стран- членов ОДКБ из Центральной Азии, все еще имеет совпадающие с интересами Армении интересы в сфере безопасности.

В этом свете, Григорян подчеркнул наличие множества других, дружески настроенных в отношении Армении стран, готовых оказать Еревану политическое и иное содействие. В контексте недавнего заявления президента Франции о поддержке Армении, политолог заметил, что совершенно не сомневается в положительном ответе Парижа в ответ на просьбу Еревана о помощи. "С учетом постоянного членства Франции в Совбезе ООН, в Париже, так или иначе, найдут способы оказать нам поддержку. Даже в случае наложения Россией вето на проведение заседания Совбеза по армянской повестке. В этом свете, очередность шагов нашего правительства совершенно правильна. Это обращение к ОДКБ, обращение непосредственно к России, обращение к странам ОБСЕ и в конце концов, вслед за всем этим вполне может последовать и обращение в Совбез ООН. Думаю, что в случае отсутствия решения проблемы в ближайшее время, наше правительство обратится в СБ ООН. Но это произойдет лишь в случае бездействия всех остальных механизмов, включая обязательств Москвы по соблюдению всех пунктов трехстороннего заявления от 9-го ноября прошлого года", - подытожил политолог