Понедельник, 17 Мая 2021 12:19

АрмИнфо. Посол Армении в ИРИ Арташес Туманян в ходе встречи с министром дорожного и городского развития Ирана Мохаммадом Эслами рассказал о ситуации, созданной в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в ИРИ, Туманян отметил, что Армения рассчитывает на поддержку дружественного Ирана с целью положить конец провокационным действиям Азербайджана направленным против территориальной целостности Республики Армения и преследующим цель дестабилизировать регион.

Подтвердив необходимость сохранения территориальной целостности стран, придерживающихся принципа нерушимости границ, стороны обсудили работы по реализации программы "Международный транспортно-транзитный коридор Персидский залив - Черное море".

В вою очередь Эслами выразил готовность иранского руководства запустить вышеупомянутый важнейший транспортный коридор, направленный не только на экономическое развитие, но и на обеспечение региональной безопасности.

Туманян подчеркнул необходимость укрепления транспортного коридора "Север-Юг" отметив, что это исходит из интересов всех стран, участвующих в программе, и является лучшим способом обуздать дестабилизирующие стремления региона.