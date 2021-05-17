Понедельник, 17 Мая 2021 11:36

АрмИнфо. Провокация Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении не должна остаться незамеченной Нидерландами. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала спикер по политическим вопросам Лейбористской партии Нидерландов, депутат Кати Пири.

"Азербайджан снова играет с огнем, пересекая границу Армении. Эта провокация не должна остаться незамеченной Нидерландами", - отметила Пири.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться 18 мая. Официальной информации от властей Армении по поводу итогов переговоров в связи со сложившейся ситуацией нет и сложно делать какие-то выводы.