Суббота, 15 Мая 2021 15:04

АрмИнфо. Партия "Альянс" примет участие во внеочередных парламентских выборах и выдвинет своего кандидата на пост премьер- министра Армении. Об этом заявил лидер партии Тигран Уриханян 15 мая на съезде политсилы.

По его словам, партия "Альянс" будет участвовать в выборах с собственным списком. Возглавит партийный список, скорее всего, сам Уриханян. Предвыборная стратегия и полный список партии будут представлен общественности в ближайшее время.