Суббота, 15 Мая 2021 14:24

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА) и партия Артура Ванецяна <Родина> сегодня подписали меморандум о формировании нового блока <Честь имею>.

В ходе своего выступления на торжественной церемонии подписания меморандума, третий президент Армении, лидер РПА Серж Саргсян подчеркнул, что для разрешения сложившейся в Армении ситуации необходимо объединение усилий здравых политических сил, которые бок о бок будут бороться против правительства зла, объединив все организаторские, профессиональные, интеллектуальные и другие возможности и ресурсы, чтобы восстановить веру в государство и надежду в завтрашний день.

<Армянин всегда ходил с высоко поднятой головой, как наследник победоносного народа. Мы возвратим эту гордость. Нет ничего невозможного. Наша миссия заключается в том, чтобы вместе с другими политическими силами устранить капитулянтов от власти во имя будущего наших детей>, - сказал он.

В ходе церемонии было отмечено, что на пост премьер-министра РА от блока <Честь имею> выдвинута кандидатура Арутра Ванецяна.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении намечены на 20 июня с.г.