Суббота, 15 Мая 2021 12:28

АрмИнфо. США внимательно следят за ситуацией вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джалина Портер в ходе брифинга, опубликованного на сайте Госдепа США.

<Передвижения войск на обсуждаемых (дискутируемых) территориях являются безответственными, а также необоснованно провокационными. И, конечно, мы видели сообщения о некотором выводе войск и приветствовали бы это, если бы это подтвердилось, но мы ожидаем, что Азербайджан немедленно отведет войска и прекратит дальнейшие провокации>, - сказала она.

Вместе с тем, она призвала стороны решать вопросы демаркации путем обсуждений и переговоров.

Напомним, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера Сев Лич. С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза.

Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в направлении Сисиана и Вардениса.

Кроме того, с 12 мая Офис Омбудсмена Армении получал сообщения из населенных пунктов Варденис, Кут, Норабак, Верин Шоржа Гегаркуникской области в связи с незаконным присутствием азербайджанских вооруженных сил.