Суббота, 15 Мая 2021 11:08

АрмИнфо. Ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских ВС в некоторые приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Армении 12 и 13 мая под предлогом «корректировки границ», по состоянию на утро 15 мая еще не разрешена. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Республики Армения.

«Армянская сторона четко потребовала от азербайджанских военных вернуться на позиции без каких-либо предварительных условий. Переговоры, начатые еще 12 мая с целью мирного разрешения проблемы, продолжатся сегодня», - отмечено в источнике.

Несмотря на то, что в результате действий, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые участки, часть из них, согласно сообщению пресс-службы Минобороны, на данный момент продолжает находиться на территории Республики Армения.

Вооруженные силы Республики Армения подчеркивают необходимость в мирном урегулирования ситуации, заявляя, что посягательства на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемы, и азербайджанская сторона обязана без предусловий вернуться на исходные позиции.

В минобороны также отметили, что по всем направлениям, где азербайджанские ВС пытались обеспечить позиционное продвижение и сами военнослужащие, находятся под полным контролем Вооруженных сил Армении.

«Учитывая большой объем дезинформации, распространяемой в интернете и различных СМИ вокруг сложившейся ситуации, мы еще раз призываем воздержаться от распространения непроверенных, тем более ложных сведений. Министерство обороны в течение дня будет периодически выступать с соответствующими разъяснениями по ситуации», - говорится в сообщении.