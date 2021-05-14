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 Пятница, 14 Мая 2021 22:12

Парламент Армении принял заявление о возможности применения адекватных мер по защите суверенитета страны

Парламент Армении принял заявление о возможности применения адекватных мер по защите суверенитета страны

АрмИнфо. Национальное собрание Армении на созванном сегодня внеочередном заседании приняло единогласно заявление, в котором осудило провокационные действия Азербайджана против суверенной территории и о возможности применить любые адекватные действия для защиты суверенитета.

В заявлении, в частности отмечается, что агрессивные и провокационные действия азербайджанских вооруженных сил нарушают фундаментальные международные правила, в том числе и принципы ООН. С учетом этого Армения оставляет за собой право применить адекватные жесткие действия, предусмотренные международными нормами по защите своей территории и безопасности населения.

Напомним, что утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич в Сюникской области, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. Армения уже обратилась за задействованием военно-политические механизмы безопасности в рамках ОДКБ, за помощью к России в рамках двухсторонних соглашений, отказавшись пока от применения военных инструментов, понимая что провокация Баку, под предлогом уточнения границ, имеет цель развязать новую войну в регионе.


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