Пятница, 14 Мая 2021 20:28

АрмИнфо. Армения начала процесс задействования Договора о коллективной безопасности, а Франция готова оказать военную поддержку Армении в рамках мандата ООН и готова поднять вопрос о незаконных действиях Азербайджана в СБ ООН.

Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, выступая на внеочередном заседании парламента, представляя депутатам ситуацию, сложившуюся в связи с переходом азербайджанскими ВС через суверенную границу Армении.

Как сообщил Пашинян, вооруженные силы Армении без применения огня благодаря определенным действиям сумели приостановить движение противника, однако на территории озера Сев Лич на расстоянии 3 км внутри суверенной территории они заняли некоторые позиции.

По словам Пашинянa, анализ ситуации показал, что это не локальная, а далеко идущая провокация с учетом того, что Сев Лич находится на самом узком между Азербайджаном и Нахичеваном и более того, с учетом предстоящих в Азербайджане военных учений с участием 15 тыс военнослужащих 16 мая.

Цель Азербайджана стала понятной - это не локальная акция, а попытка развязать войну для открытия коридора, о чем не раз говорил Алиев в условиях отсутствия демаркационных линий и делимитации границ между странами. Сторона противника пробует обосновать свое присутствие фальсифицированными картами. Но даже советские карты показывают совершенно иную картину, о чем прекрасно знает сама азербайджанская сторона.

Как сообщил Пашинян, в связи с этим было принято решение не поддаваться на провокацию большой войны и задействовать военно-политические механизмы безопасности в рамках ОДКБ, вовлекая в процесс международные структуры и сообщество.

По словам Пашиняна, он не обратился накануне напрямую к России, так как позиции сторон однозначны и президент РФ так же считает, что ВС Азербайджана должны вернуться в границы своей страны и более того, вчера вечером была достигнута договоренность о том, что сегодня войска должны были быть отведены. Частично это было сделано, но только частично. Но фактически договоренность не была выполнена. Поэтому сегодня Пашинян письмом обратился к президенту России о помощи, в том числе военной, в рамках межгосударственного Соглашения о Дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 1997 года и договора о взаимной группировке войск.

Пашинян также отметил, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, возможно и нужно в сегодняшних условиях провести демаркацию и делимитацию границ и дислоцировать на границе пограничные войска, отведя вооруженные силы в места постоянной дислокации. Это значит, что будет граница, определенное представление о границе, что будет означать совсем другую военно-политическую ситуацию.