Пятница, 14 Мая 2021 20:26

АрмИнфо.14 мая и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Вагаршак Арутюнян подробно представил ситуацию в Сюнике в результате азербайджанской провокации и действия армянской стороны. Подчеркнув необходимость мирного урегулирования ситуации, в то же время Арутюнян счел подобные провокации против суверенных территорий Республики Армения недопустимыми, отметив, что они серьезно угрожают и без того хрупкому миру, а также угрожают региональной безопасности. Министр обороны РА также сообщил, что Республика Армения в связи со сложившейся ситуацией официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Напомним, вечером 13 мая состоялся телефонный разговор Вагаршака Арутюняна и Станислава Зася, после чего пресс-служба ОДКБ распространила заявление, в котором, в частности, было отмечено: <Организация внимательно следит за событиями, происходящими в приграничных районах Сюникской области Армении. Параллельно с развитием ситуации, при необходимости, будут предприниматься действия в соответствии с положениями Договора о коллективной безопасности.