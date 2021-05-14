Пятница, 14 Мая 2021 18:14

АрмИнфо.Помимо официального обращения в ОДКБ, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Об этом сообщил вице-спикер парламента седьмого созыва Ален Симонян 14 мая в беседе с журналистами.

Симонян утверждает, что Азербайджан не объявлял войну Армении, поскольку не было ни одного выстрела, ни одного столкновения. "Непозволительно делать подобное заявление на данном этапе",- сказал он.

При этом, Симонян признает, что "есть проблема, связанная с суверенной территорией Армении, в связи с чем республика обратилась к военному союзнику, с которым у нас есть Договор, а также в ОДКБ".

По его словам, ситуация меняется каждую минуту. "Вчера мы думали, что азербайджанские войска отступят - в этом направлении были определенные договоренности. Сегодня мы видим, что нет изменений, исходя из этого, премьер обратился к президенту РФ по вопросу оказания помощи",- пояснил он.

Ранее, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналист, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему помощи со стороны Москвы в связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении.