Пятница, 14 Мая 2021 17:40

АрмИнфо.13 мая 2021 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.

В ходе телефонного разговора подчёркивалось, что в последние годы дружественный, доверительный туркмено-японский диалог обрёл новое содержание и развивается особенно успешно благодаря наличию огромного потенциала и обоюдной готовности сторон к наращиванию взаимовыгодных связей.

Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития межгосударственного партнёрства, а также ряд вопросов международной повестки дня.

Президент Туркменистана и Премьер-министр Японии отметили, что торгово-экономическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений туркмено-японского партнерства и обсудили реализацию совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, связи и других.

Собеседники также подчеркнули значимость культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

В завершении беседы, Президент Туркменистана и Премьер-министр Японии обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и народов обеих стран.