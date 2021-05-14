Пятница, 14 Мая 2021 17:11

АрмИнфо. Депутат правящей фракции "Мой шаг" парламента седьмого созыва Армен Хачатрян надеется, что переговоры с азербайджанской стороной завершатся беспрекословным выполнением требований армянской стороны. Об этом он заявил 14 мая в беседе с журналистами.

По словам Хачатрян, переговоры ведутся вокруг отвода азербайджанских военных с территорий не только Сюникской области, но и Гегаркуника. С армянской стороны в них принимают участие заместитель и.о. главы МО, замначальника ГШ ВС РА, командующие военных корпусов, представитель РФ и азербайджанских ВС.

Депутат исключил возможность "обмена" - уступки другой территории, взамен на территорию, занятую азербайджанскими ВС вокруг озера Сев лич. Он коснулся также возможности установления нейтральной зоны между Арменией и Азербайджаном на территории озера Сев лич. По его словам, идея может быть оправдана, если она будет реализована не только за счет территории Армении.

При этом, как подчеркнул Хачатрян, если переговоры будут безрезультатными, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры. "В рамках ОДКБ азербайджанские ВС, с применением силы, должны быть выдворены с территории Армении",- заявил он, подчеркнув, что все последствия учтены военно-политическим руководством РА.

Ранее в беседе с журналистами и.о. вице-премьера Тигран Авинян заявил, что Армения настроена на мирные переговоры, но если они не дадут результата, нужно быть готовыми к плохому развитию событий и защите суверенной территории РА.