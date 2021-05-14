Пятница, 14 Мая 2021 15:17

АрмИнфо.Армянская сторона в связи с ситуацией в Сюнике готова как к мирным переговорам, так и ко всевозможным “плохим” развитиям, заявил 14 мая в беседе с журналиcтами исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян.

И.о. вице-премьера призвал в первую очередь успокоить нервы и понять, что ведутся переговоры. При этом, он поспешил добавить, что на данном этапе переговоры не дали результата. “Уверен, что тем или иным способом мы придем к разрешению ситуации, поскольку очевидно – азербайджанские ВС пересекли суверенную границу Республики Армения и мы однозначно желаем разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем”,- сказал он.

Армянская сторона, как подчеркнул Авинян, готова к переговорам в спокойном режиме. “Однако нужно быть готовыми к плохому развитию событий и защите нашей суверенной территории", - сказал он.

По словам и.о. вице-премьера, даже в случае худшего сценария развития событий Армения ожидает поддержки союзников. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что удастся избежать плохого сценария и вопрос все же будет урегулирован посредством переговоров.

На уточняющий вопрос, о каком “плохом сценарии” идет речь, Авинян ответил: “Азербайджанская сторона показывает карты неизвестного происхождения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Фактически именно на этой основе их пограничные войска продвинулись вперед”. При этом, по его словам, азербайджанская сторона говорит о мирных усилиях, и заверяет, что не хочет предпринимать действия, которые в дальнейшем могут углубить кризис.

Тем не менее, по словам Авиняна, армянская сторона готова ко всевозможным развитиям, а вчерашнее заявление на заседании Совбеза об обращении в ОДКБ направлено на предотвращение подобных сценариев.

Как сообщил Авинян, обращение в ОДКБ уже официально отправлено и есть трехдневный срок для его рассмотрения.