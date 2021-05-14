Пятница, 14 Мая 2021 15:01

АрмИнфо. Азербайджан своими действиями в направлении Сюника и Гегаркуника пытается оказать давление на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридора. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил специалист по Кавказу, Вадим Дубнов.

По мнению эксперта, происходящее сейчас абсолютно невыгодно действующей власти во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, которому кое-как удалось в какой-то мере вынудить страну смириться с ситуацией. Дубнов считает, что подобными действиями президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается заполучить то, что не удалось выторговать на переговорах.

Он констатировал, что буквально неделю назад глава МИД России Сергей Лавров был в Ереване, затем был в Баку и, по-видимому, ключевым вопросом закулисных переговоров был вопрос военнопленных. “Азербайджану не удалось получить то, что хотел и видимо он решил надавить”, - сказал Дубнов.

При этом эксперт не уверен, что азербайджанские силы вернуться на исходные позиции.

“Не уверен, что они уйдут, поскольку реальных карт нет. Но с этой точки зрения азербайджанцы играют в острую игру, поскольку такая же проблема у них сегодня есть с Грузией. Но, видимо власти Азербайджана на подъеме решили пойти на этот шаг”, - отметил Дубнов.

Вместе с тем, он полагает, что таким образом Азербайджана также торопит Армению с проведением демаркации и делимитации границы, которую сейчас всячески избегает армянская сторона. Дубнов констатировал, что подобным методом, к примеру, русские действуют в Южной Осетии, чтобы вынудит Тбилиси начать демаркационные работы.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов.

Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.