Пятница, 14 Мая 2021 14:36

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора тему помощи со стороны Москвы в связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным. И президент Путин особо отметил необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей [России, Азербайджана и Армении]. Прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян расширение военного сотрудничества.

Отметим, что согласно информации пресс-службы и.о. премьер-министра Армении, в ходе телефонного разговора Пашинян проинформировал о том, что поручил официально обратиться в ОДКБ для старта консультаций в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности. "Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции", - говорилось в сообщении пресс-службы и.о. главы правительства РА