Пятница, 14 Мая 2021 13:31

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, ключевой темой телефонного разговора стала ситуация на армяно-азербайджанской границе. Стороны обменялись мнениями и обсудили возможные пути решения проблемы.

Представляя ситуацию Григорян подчеркнул, что Армения рассматривает это как посягательство на суверенную территорию РА со стороны Азербайджана. Указав на неприемлемость этих действий, он подчеркнул, что азербайджанские вооруженные подразделения должны покинуть эти территории и вернуться на исходные позиции.

В своем выступлении Григорян также подчеркнул, что претензии азербайджанской стороны необоснованны, что еще остались карты советского периода, подтверждающие принадлежность указанных территорий Армении.

Говоря об обращении Армении к ОДКБ, секретарь Совбеза также указал на важность запуска необходимых механизмов в рамках Организации для скорейшего решения вопроса.

В свою очередь, Николай Патрушев высоко оценил сдержанность армянской стороны в этом вопросе, подчеркнув необходимость использования всех возможных дипломатических усилий для его решения, добавив, что российская сторона интенсивно работает на всех уровнях для скорейшего решения вопроса.