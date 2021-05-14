Пятница, 14 Мая 2021 12:49

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства иностранных дел, стороны обменялись мнениями по поводу напряженности на границе Азербайджана и Армении. Была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних заявлений.

Ранее, Анн Линде сообщила в своем аккаунте в Twitter, что провела телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"Сегодня я поговорила с моим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и коллегой из Армении Ара Айвазяном о последней ситуации на азербайджано-армянской границе. Председатель ОБСЕ и мой личный представитель внимательно следят за ситуацией", - отметила председатель ОБСЕ.

Как ранее сообщала пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, исполняющий обязанности министра Ара Айвазян представил главе МИД Швеции подробности ситуации в Сюнике в результате действий ВС Азербайджана. Ара Айвазян назвал недопустимым попытку посягательства со стороны Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения.

Собеседники отметили, что подобные действия являются серьезной угрозой миру и региональной безопасности. В данном контексте и.о. главы армянского МИД отметил, что действия Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета государства-участника ОБСЕ, являются прямым следствием ненадлежащей реакции мирового сообщества на развязанную Азербайджаном войну 27 сентября 2020 года против народа Арцаха.

Стороны подтвердили свое обязательство приложить совместные и действенные усилия по сохранению стабильности, мира и безопасности региона.