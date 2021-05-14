Пятница, 14 Мая 2021 12:44

АрмИнфо.Ардшинбанк стал спонсором прямых трансляций Олимпийских игр в Токио по Общественному телевидению Армении. Соглашение о сотрудничестве предусматривает, что банк будет спонсором всех трансляций Олимпийских игр на Первом канале.

По словам Председателя Правления Ардшинбанка Артака Ананяна, банк всегда поддерживал популяризацию армянской культуры, спорта и образования. “Достижения армянских спортсменов на любых международных соревнованиях, особенно на Олимпийских играх, играют большую роль в популяризации армянского спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Конечно, мы желаем нашей олимпийской сборной вернуться домой с победой”, - сказал А. Ананян.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за эпидемии соревнования перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.