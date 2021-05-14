Пятница, 14 Мая 2021 12:40

АрмИнфо. Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес отреагировал на сообщения о незаконном вторжении Азербайджана в Сюникскую область Армении.

"Нарушение суверенной территории Армении азербайджанскими войсками является опасным и незаконным актом агрессии, который подчеркивает постоянную угрозу, с которой продолжает сталкиваться армянский народ. После моего разговора с послом Армении в США сегодня стало ясно, что Соединенные Штаты и международное сообщество в целом должны решительно отреагировать на это вторжение, чтобы Азербайджан понимал, что его злонамеренная деятельность столкнется с серьезными последствиями", - говорится в заявлении сенатора

При этом он констатировал, что прошлой осенью, когда Азербайджан напал на армянский народ, предыдущая администрация не смогла вмешаться и "оставила дверь открытой для диктаторов, таких как Алиев, Эрдоган и Путин, чтобы решать судьбу армянского народа". Менендес добавил, что это не может повториться.

По его словам, администрация Байдена должна заняться этим вопросом на самом высоком уровне, чтобы дать понять, что Азербайджан должен уважать суверенитет Армении и дальнейшие угрозы и агрессия просто недопустимы.