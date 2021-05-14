Пятница, 14 Мая 2021 12:21

АрмИнфо.По инициативе армянской стороны 13 мая поздно вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия - с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико­дипломатическими средствами.

Были также затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно- логистических связей на Южном Кавказе.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, в ходе телефонного разговора Пашинян проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся в результате вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении - Сюникскую область.

И.о. премьер-министра проинформировал о том, что поручил официально обратиться в ОДКБ для старта консультаций в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности.

Владимир Путин назвал недопустимой дальнейшую эскалацию, выразил надежду на скорейшую стабилизацию и создание необходимых условий для реализации договоренностей, достигнутых Трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона подтвердила настрой на продолжение активных посреднических усилий с целью обеспечения стабильности в регионе.

"Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции", - говорится в сообщении пресс-службы и.о. главы правительства РА.