Пятница, 14 Мая 2021 10:56

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном о развитии событий на границе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Елисейский дворец, президент республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении, подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении.

<Франция хочет, чтобы посредством Совет Безопасности ООН было найдено решение напряженности, сложившейся в регионе для восстановления региональной стабильности и безопасности>, - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

При этом Макрон в своем Твиттер на армянском языке написал: <Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны немедленно вернуться на исходные позиции. Я еще раз говорю армянскому народу, что Франция солидарна и останется таковой>.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза.

Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.