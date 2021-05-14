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АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном о развитии событий на границе между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщает Елисейский дворец, президент республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении, подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении.
<Франция хочет, чтобы посредством Совет Безопасности ООН было найдено решение напряженности, сложившейся в регионе для восстановления региональной стабильности и безопасности>, - отмечается в заявлении Елисейского дворца.
При этом Макрон в своем Твиттер на армянском языке написал: <Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны немедленно вернуться на исходные позиции. Я еще раз говорю армянскому народу, что Франция солидарна и останется таковой>.
Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза.
Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.
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|Эксперт: Ситуация вокруг "Сев Лича" - свидетельство исчезновения последних красных линий в сращивании политики и СМИ
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|Новый командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе уже находится на месте дислокации контингента
|Пашинян назвал продвижение азербайджанских войск вглубь территории Армении заранее подготовленной провокацией
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 19 человек
|Адам Шифф о ситуации вокруг Сев Лич: США не должны предоставлять военное финансирование стране, нарушающей суверенитет своих соседей
|Минздрав: Вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан является фактор воды
|Омбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев лич
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Пашинян: Действия ВС Азербайджана у озера Сев лич - по сути, диверсионное проникновение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В связи с предстоящими парламентскими выборами Генпрокуратура Армении создала специальную рабочую группу
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|Спикер парламента Армении на встрече с президентом Литвы подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате МГ ОБСЕ
|Состоялась презентация онлайн-платформы Конверс Банка финансирования МСП
|В городе Cиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай»
|ВС Азербайджана проведут очередные учения
|Пашинян на встрече с Гарибашвили подчеркнул важность повышения продуктивности региональных транспортных коммуникаций
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|СНБ Армении предостерегла от распространения дезинформации, связанной с ситуацией на границах страны
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|ООО "CPS OIL" обвинил ЗАО "Автобусы Еревана" в недобросовестном выполнении договорных обязательств
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