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 Четверг, 13 Мая 2021 20:10
Наира Бадалян

Армения приняла решение об обращении в ОДКБ

Армения приняла решение об обращении в ОДКБ

АрмИнфо. Армения приняла решение об обращении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 13 мая на заседании Совета Безопасности РА.

Пашинян напомнил, что уже второй день, как сохраняется взрывоопасная ситуация вокруг сюникского озера Сев лич (Черное озеро) и прилегающих районов. Причина в том, что, как пояснил и.о. главы правительства, определенные группы азербайджанских военнослужащих пересекли госграницу Армении с целью захватить озеро Сев лич. ВС Армении осуществили контрдействия тактического характера, в результате - ВС противника отступили с сопредельных занятых территорий. При этом, как подчеркнул Пашинян, без применения оружия.

Тем не менее, порядка 250 военнослужащих ВС Азербайджана продолжают оставаться на территории Армении на определенных участках Сюника и Гегаркуника. “При всестороннем и глубоком анализе сложившейся ситуации становится очевидным, что действия азербайджанских военнослужащих являлись провокацией с далеко идущими военно-политическими последствиями. Имею в виду то, что, возможно, азербайджанские военные пересекли госграницу не в целях решения территориальных вопросов, а для провоцирования боестолкновений”, - сказал он.

Об этом, как считает Пашинян, свидетельствуют следующие факторы: свое присутствие они стараются обосновать откровенно фальшивыми картами, заявляя, что на самом деле это территория Азербайджана. Между тем, карты советских времен, по словам и.о. премьер-министра, опровергают обоснованность этих заявлений, о чем, впрочем, знают сами азербайджанские военнослужащие. Второй фактор, который говорит о провокационном характере действий ВС Азербайджана, является то, что в  день начала  провокации Баку заявил о планах проведения широкомасштабных военных учений 16 марта с участием 15 тыс военных. Последним фактором в пользу данной версии, как отметил Пашинян, является то, что еще в конце апреля президент Азербайджана выступил с неприкрытыми угрозами в адрес территориальной целостности Армении. “Тогда он пригрозил открыть так называемый “Зангезурский коридор” между Азербайджаном и Нахичеваном с применением силы”, - напомнил Пашинян.

“Наша оценка однозначна – сложившаяся ситуация полностью соответствует положениям статьи 2, 2-го абзаца Договора о коллективной безопасности, которая гласить, что “В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства – участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам – участникам в целях устранения возникшей угрозы”, - отметил и.о. главы армянского правительства.

Исходя из вышесказанного, Никол Пашинян поручил и.о. главы МИД, МО и секретарю Совбеза Армении предпринять необходимые меры в направлении старта консультаций, предусмотренных Договором о коллективной безопасности. Поручено также начать действия в целях инициирования соответствующих процедур, предусмотренных регламентом ОДКБ  кризисных ситуациях.


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