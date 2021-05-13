Четверг, 13 Мая 2021 16:46

АрмИнфо. Депутат Национального собрания Франции, вице-председатель группы дружбы "Франция-Арцах" Франсуа Пупони решительно осуждает беспрецедентную военную провокацию Азербайджана в отношении Армении.

Так, депутат на своей странице в Фейсбук написал, что произошло неизбежное. При этом он констатировал, что буквально несколько дней назад, во время поездки в Армению и Арцах, все армянские правительственные чиновники, с которыми он встречался, предупреждали о желании азербайджанцев и турок вторгнуться на юг Армении, чтобы обеспечить прямое сообщение между двумя странами.

"Я понимал, что риск был реальным. После смертоносной войны против Арцаха азербайджанские войска теперь проникли на несколько километров вглубь границ Республики Армения в Сюникской области. Я решительно осуждаю эту беспрецедентную военную провокацию со стороны Азербайджана и призывает Францию действовать быстро, чтобы положить конец этой новой эскалации и предотвратить очень серьезные последствия, которые она может иметь", - заключил парламентарий.

Отметим, что накануне группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". Со вчерашнего дня проходят переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь ночью подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов.