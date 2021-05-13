Четверг, 13 Мая 2021 16:07

АрмИнфо. В ходе заседания Постоянного совета ОДКБ, постоянный и полномочный представитель РА при ОДКБ Виктор Биягов подробно представил провокационные действия азербайджанской стороны, совершенные на территории Сюникской области РА и сложившуюся в результате этого ситуацию, для предоставления информации на месте в столицы стран-участниц ОДКБ.

Как сообщает МИД РА, Биягов отметил, что осуществленная Азербайджаном провокация является прямым посягательством на суверенную территорию Армении и серьезной угрозой для региональной безопасности и стабильности.

Он также подчеркнул, что в случае неосуществления вывода подразделений Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения в кратчайшие и разумные сроки, всю ответственность за дальнейшую эскалацию будет нести азербайджанская сторона.

Отметим, что накануне группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". Со вчерашнего дня проходят переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь ночью подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов.