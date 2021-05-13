Четверг, 13 Мая 2021 15:49

АрмИнфо. Делегация во главе с Защитником прав человека РА Арманом Татояном выехала в Сюникскую область Армении для ознакомления на месте с ситуацией на границе, сбора информации и защиты прав приграничных жителей.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, Защитник прав человека Армении информирует международные организации о незаконном продвижении Вооруженных сил Азербайджана на территорию Республики Армения, в частности, на территорию Сев лич (Черное озеро) и дальше вглубь в направлении населенных пунктов, что в значительной степени нарушает права приграничных жителей.

"Присутствие азербайджанских ВС грубо нарушает международные требования в области прав человека, лишает граждан Армении единственного источника дохода для их семей - заниматься скотоводством, использовать пастбища и представляет реальную угрозу для доступа общин к ирригационной и питьевой воде, а также для их жизни и безопасность.

Указанный незаконный акт ВС Азербайджана еще раз доказывает императивность предложения Защитника прав человека о создании зоны безопасности, которая будет гарантировать права и мирную жизнь приграничных жителей Республики Армения, физическую и психическую неприкосновенность", - отмечается в сообщении офиса Омбудсмена.

Отметим, что накануне группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". Со вчерашнего дня проходят переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь ночью подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов.