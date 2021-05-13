Четверг, 13 Мая 2021 14:13

АрмИнфо. Исполнительный орган Республиканской партии Армении (РПА) выражает озабоченность ситуацией вокруг Сюника, в частности, в связи с нарушением государственной границы РА и незаконном продвижении азербайджанских войск вглубь Армении на 3,5 км в направлении Сев лич (Черное озеро).

В заявлении РПА отмечается, что Исполнительный орган убежден, что подобное развитие процессов обусловлено преступным бездействием капитулирующих властей Армении, неверной оценкой ситуации, глубокого кризиса в системе государственного управления и безопасности, разрушительных последствий недавней войны в Арцахе.

"В то же время следует констатировать, что эти инциденты, связанные с нарушением территориальной целостности Армении содержат риски эскалации, для предотвращения или нейтрализации которых действующие власти не предпринимают никаких шагов. В результате Азербайджан расширяет инструментарий давления на Армению, подготавливая благоприятную почву для требования у армянской стороны новых уступок и выдвижения новых требований.

Нынешний режим не имеет ни внутренних, ни внешних инструментов для сохранения территориальной целостности Армении и восстановления суверенитета государства", - отметили в РПА, при этом добавив, каждый новый день пребывания нынешнего режима у власти увеличивает опасности, угрожающие Армении и Арцаху, и в целом армянскому народу.

Накануне, армянские СМИ сообщили, что ВС Азербайджана утром начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА, были интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщалось, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждали и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие превентивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария. Ночью, власти Сюника сообщали, что ВС Азербайджана по прежнему находятся на территории РА.

Лишь поздно ночью и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании Совбеза подтвердил, что противник проник вглубь территории Армении на

3.5 км в Сюникской области и пытается закрепиться. По официальным данным, ВС Азербайджана продолжают находиться на территории озера и отказываются уходить. Идут переговоры.

Стоит также заметить, что советник Генерального прокурора Армении Гор Абрамян сообщил, что военная прокуратура поручила военной полиции Министерства обороны РА всесторонне расследовать события, произошедшие на границе в Сюникской области в рамках уголовного производства, чтобы дать правовую оценку инциденту.