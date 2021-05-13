Четверг, 13 Мая 2021 12:35

АрмИнфо. Правительство Армении 13 мая в ходе заседания кабинета министров повысило размер минимальной зарплаты научных сотрудников.

Как указал и.о. премьер-министра, до 2025 года власти страны планируют постепенно увеличивать размер оплаты труда деятелей науки. Так, если сегодня средняя зарплата наунчого работника составляет 90 400 драмов, то в 2025 году она достигнет 276 тыс драмов. Руководитель научного подразделения, который в настоящее время получает в среднем 141 тыс драма, через 4 года получит зарплату в размеру 477 200 тыс драмов. Вместе с тем, как указал министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, повышение будет назначено только по результатам аттестации.

При этом, уже сегодня кабмин на 500 млн. драмов увеличил бюджет министерства образования, науки, культуры и спорта для обеспечения старта строительных работ 5 модульных школ - 1 школа будет построена в Гегаркуникв, 2 - в Ширакской области и столько же в Вайоц дзоре.