Четверг, 13 Мая 2021 12:24

АрмИнфо. Новый командующий миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенант Алексей Авдеев уже находится на месте дислокации контингента. Он сменит на этой должности генерал- лейтенанта Рустама Мурадова.

Как рассказали информированные источники АрмИнфо в российском оборонном ведомстве, Авдеев прибыл в Ереван два дня назад и уже отправился в Нагорный Карабах.

При этом источник сообщил, что в течение 2-3 недель будет осуществляться прием-сдача дел, после которого Авдеев приступит к непосредственному выполнению своих задач.

Согласно открытым данным в интернете, Авдеев родился 17 мая 1967 года в Ташкенте. Окончил Свердловское суворовское военное училище. Проходил службу на различных командных должностях в Северо-Кавказском военном округе. Затем в 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Занимал должности командира мотострелковой дивизии (Сибирский военный округ), начальника организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника штаба Сибирского военного округа по организационно-мобилизационной работе (г. Новосибирск), заместителя командующего 41-й общевойсковой армией (г. Новосибирск, Центральный военный округ), начальника штаба - первого заместителя командующего 6-й общевойсковой Краснознамённой армии (г. Санкт-Петербург, Западный военный округ) и др. С 2019 года заместитель командующего войсками Южного военного округа. Участник боевых действий на территории Северо-Кавказского региона.