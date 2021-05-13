Четверг, 13 Мая 2021 10:53

АрмИнфо. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф выразил глубокую обеспокоенность недавними сообщениями о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении.

"Я глубоко обеспокоен недавними сообщениями о том, что азербайджанские войска якобы вторглись на территорию Армении. Если это правда, то это еще одно опасное и провокационное действие, которое может привести к дальнейшей гибели людей. Соединенным Штатам пора признать, что наша политика подтолкнула президента Азербайджана Ильхама Алиева к военной эскалации, которая рискует вылиться в новую войну", - отметил Шифф.

При этом конгрессмен отметил, что связывался с администрацией Байдена и призывал их к более активному взаимодействию через Минскую группу ОБСЕ. По его словам, сейчас это важно как никогда.

"Согласно сообщениям, Азербайджан предпринимает эти действия всего через несколько дней после того, как Госдепартамент объявил о необоснованном отказе от ограничений по статье 907 в отношении прямой помощи Азербайджану. Мы не должны предоставлять военное финансирование стране, которая нарушает права человека и нарушает суверенитет своих соседей", - резюмировал Шифф.

Накануне, армянские СМИ сообщили, что ВС Азербайджана утром начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА, были интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщалось, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждали и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие превентивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария. Ночью, власти Сюника сообщали, что ВС Азербайджана по прежнему находятся на территории РА.

Лишь поздно ночью и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании Совбеза подтвердил, что противник проник вглубь территории Армении на 3.5 км в Сюникской области и пытается закрепиться.