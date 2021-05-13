Четверг, 13 Мая 2021 10:40

АрмИнфо.Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, в ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Накануне, армянские СМИ сообщили, что ВС Азербайджана утром начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА, были интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщалось, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждали и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие превентивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария. Ночью, власти Сюника сообщали, что ВС Азербайджана по прежнему находятся на территории РА.

Лишь поздно ночью и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании Совбеза подтвердил, что противник проник вглубь территории Армении на

3.5 км в Сюникской области и пытается закрепиться.