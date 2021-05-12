Среда, 12 Мая 2021 19:33

АрмИнфо.Распоряжением генпрокурора Армении Артура Давтяна в структуре прокуратуры создана рабочая группа, которая будет обеспечивать верховенство закона в ходе предстоящих 20 июня внеочередных выборов в Национальное собрание страны.

Учитывая необходимость проведения всего избирательного процесса без уголовных правонарушений, в соответствии с демократическими принципами, рабочую группу возглавит Генеральный прокурор РА. В состав группы входят заместители Генерального прокурора Республики Армения, а также руководители структурных подразделений прокуратуры и сотрудники прокуратуры, функции которых связаны с уголовным судопроизводством, сбором и обработкой информации о возможных преступлениях в ходе выборного процесса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рабочая группа будет отслеживать и публикации в СМИ по подготовке и проведению внеочередных выборов. <С целью повышения эффективности прокурорского надзора рабочая группа будет проводить обширный мониторинг освещения избирательного процесса в СМИ, других информационных и интернет-ресурсах с целью обнаружения фактов нарушения законодательства и оказывать содействие в подготовке материалов с целью организации предварительных расследований для возбуждения уголовных дел.

Для обеспечения эффективности работы в ближайшее время в Генпрокуратуре РА будет открыта горячая линия для быстрого и эффективного реагирования на тревожные сигналы. В рамках борьбы с избирательными преступлениями рабочая группа будет тесно сотрудничать с Центральной избирательной комиссией Республики Армения, местными и международными организациями, осуществляющими наблюдательные миссии, другими правоохранительными органами и СМИ, освещающими выборы.