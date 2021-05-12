Среда, 12 Мая 2021 19:30

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провёл телефонный разговор с коллегой из России Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, и.о. министра иностранных дел Армении проинформировал своего коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении и отметил недопустимость подобных провокаций с азербайджанской стороны.

Обоюдно была отмечена важность полноценного выполнения достигнутых договорённостей по региональной безопасности и стабильности и координации шагов по предотвращению обострения ситуации.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация, что ВС Азербайджана утром начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА, были интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщалось, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждали и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, сегодня, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие привинтивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария.