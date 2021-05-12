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 Среда, 12 Мая 2021 19:27
Марианна Мкртчян

Спикер парламента Армении на встрече с президентом Литвы подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате МГ ОБСЕ

Спикер парламента Армении на встрече с президентом Литвы подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате МГ ОБСЕ

АрмИнфо. Президент Литвы Гитанас Науседа на в ходе встречи с делегацией НС Армении во главе с председателем парламента Араратом Мирзояном отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно- литовских дипломатических отношений.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, касаясь отношений РА - ЕС, Науседа указал важность ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое вступило в силу 1 марта этого года. Президент Литвы также передал Мирзояну слова поддержки семьям жертв 44-дневной войны.

В свою очередь Мирзоян высоко оценил основанный на взаимном уважении уровень диалога между двумя странами и выразил надежду, что двусторонние контакты вновь активизируются параллельно с преодолением пандемии. Представляя текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, спикер парламента Армении подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ - для закрепления права арцахских армян на самоопределение. 


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