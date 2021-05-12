Среда, 12 Мая 2021 16:52

АрмИнфо. В Ереване, в выставочном зале ArtWorld Gallery открылась экспозиция изобразительного искусства <Будет весна>, которая представлена 143 работами 50 художников и скульпторов Армении.

<Это первая выставка, которую проводим в Армении после войны и в условиях пандемии коронавируса>, - сказал организатор выставки, художник, председатель Центра художников Армении Хачик Абрамян. Как позже выяснилось, на счету Абрамяна приходится организация более 400 выставок армянских деятелей искусства по всему миру.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо он рассказал, что экспозиция представлена работами деятелей искусства 3-х поколений, в числе которых есть выдающиеся личности в мире искусства уже покинувшие этот мир, в частности Ара Бекарян, Вагинак Асланян, Эдуард Арцрунян и др. При этом художник заметил, что искусство неподвластно возрасту. Поскольку человек создающий - уже не может быть старым, <он всегда молод>, - заверил Абраамян. Особое внимание на выставке <Будет весна> было приковано к натюрмортам художницы Лилит Асланян, продолжающей линию своего отца, выдающего армянского художника Вагинака Асланяна. Вместе с тем, немалую часть экспозиции занимали работы художников и скульпторов нового поколения.

На вопрос как сказались война и пандемия на искусство в Армении, инициатор выставки Хачик Абрамян сказал: <Мой сын был на передовой во время войны, когда прошло всего полтора месяца с момента его пребывания на военной службе. Не знаю, как еще ответь на этот вопрос, как пояснить:Искусство вечно. Выставки будут проходить. Жизнь продолжается>, - сказал он.

Разделил мнение о войне со своим старшим соратником и член Союза художников Армении, самобытный молодой армянский скульптор Армен Саргсян (Замок Саргсян), ушедший на Арцахскую войну добровольцем. В беседе с корреспондентом АрмИнфо он отметил, что невзирая на пережитую боль, потери, которые причинили жестокости войны, необходимо учиться жить дальше, заново строить, бороться, оставаться человеком, учиться им быть, хотя это, по словам скульптора, и является самой сложной специальностью в этой жизни. <Без искусства я бы умер>, - сказал он.

Участие в различных выставках Армен Саргсян расценивает как возможность посредством своего искусства обратиться к человечеству.

<Каждый человек чувствует то, что близко его сердцу, душе. Быть участником этой выставки для меня важно, поскольку это возможность посредством своих рабо помочь человеку не потерять в себе добро и красоту. Ведь искусство помогает человеку жить чище и правильнее, направляет его>, - заверил он.

Отметим, что выставка <Будет весна> представлена также работами таких деятелей искусства Армении, как Амазасп Манукян, Рубен Адалян, Геворг Саакян, Нарек Аветисян, Спартак Геворкян, Нарек Геворкян, Погосян Левон, Норайр Минасян, Арман Амбарцумян, Ашот Багдасарян, Пайлак Ваникян, Арам Симонян, Ануш Бабаян, Ануш Егиазарян, Саргис Абраамян, Андрей Шугаров, Давид Давтян, Лусине Оганесян, Мгер Чатерян, Сос Вардазарян, Гагик Хачатрян, Петро Погосян, Артавазд Талалян, Лаврент Варданян, Агаси Талалян, Арам Енгибарян, Рубен Даниелян и др.

Экспозиция работает по адресу ул. Вардананца, 15. Выставка продлится 12 дней. Вход свободен.