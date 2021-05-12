Среда, 12 Мая 2021 16:17

АрмИнфо. Служба национальной безопасности РА официально информирует, что распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о боевых действиях, развернувшихся и протекающих на территории Сюникской области, не соответствует действительности.

"Принимая во внимание обеспокоенность общественности распространением этой информации, СНБ Армении строго предостерегает от распространения дезинформации, сеяния паники среди населения, провоцирования ненужной напряженности и сообщает, что такие явления будут иметь соответствующие правовые последствия с применением самых строгих инструментариев. Структуры СНБ вновь призывают воздерживаться от распространения неофициальной и неточной информации и основываться исключительно на официальные сообщения", - подчеркнули в СНБ РА.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация, что ВС Азербайджана начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА. Сейчас идут интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщается, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждают и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, сегодня, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА.