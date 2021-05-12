Среда, 12 Мая 2021 13:14

АрмИнфо.Проблема с дефицитом топлива в автобусных парках столицы на данный момент частично решена.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

"Уважаемые сограждане, из-за проблем, связанных с задержками поставок дизельного топлива, автобусы ЗАО "Автобусы Еревана" сегодня с утра оказались не в состоянии обслуживать население.

На данный момент проблема частично решена. В ходе переговоров с поставщиком мэрия Еревана пытается как можно скорее решить проблему и восстановить нормальную работу транспорта. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - написал Карапетян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня утром более 200 автобусов и газелей не вышли в рейс в Ереване из-за отсутствия горючего в автопарках. Как рассказали водители, они с дефицитом горючего сталкиваются уже на протяжении месяца, а последние два дня его нет во все, ввиду чего они не могут обслуживать население. Таким образом, город с утра был фактически парализован. Тысячи горожан с трудом и с часовыми опозданиями добрались в конечный пункт своего назначения. Ситуацией воспользовались и столичные таксисты, которые на фоне немногочисленности общественного транспорта и большой спрос, подняли таксу за проезд.