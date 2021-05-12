Среда, 12 Мая 2021 12:31

АрмИнфо. В рамках официального визита в Литовскую Республику делегация во главе с председателем НС Араратом Мирзояном встретилась со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и литовскими парламентариями.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, спикер парламента Литвы отметила, что рада принять армянскую делегацию, подчеркнув, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Литвой. Она высоко оценила двусторонние отношения за эти годы, особо выделив роль активного сотрудничества между парламентами обоих государств, в частности, группами дружбы.

В свою очередь Мирзоян отметил, что между двумя странами ведется широкий диалог, основанный на демократических ценностях. Спикер парламента РА высоко оценил поддержку Литвой Армении в борьбе с пандемией и поблагодарил литовскую сторону за признание Геноцида армян, а также за участие Литвы на высоком уровне в церемониях поминовения жертв Геноцида армян в этом году.

Касаясь ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Мирзоян отметил, что Азербайджан продолжает грубо нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября, отказываясь возвращать армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. "Кроме того, правительство Азербайджана, продолжая антиармянскую политику, лишний раз доказывает, что армяне Арцаха не могут безопасно жить в этой стране ни при каких обстоятельствах", - отметил армянский спикер.

Спикер Сейма отметила, что Литва продолжает выражать беспокойство как процессом возвращения военнопленных, так и посягательствами Азербайджана на армянское культурное наследие.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых предстоящие внеочередные парламентские выборах в Армении. Мирзоян пригласил литовских коллег с наблюдательной миссией в РА.