Вторник, 11 Мая 2021 18:24

АрмИнфо.Форма избирательного бюллетеня для голосования на парламентских выборах будет изменена, а граждане не будут делать никаких пометок на избирательном бюллетене.

Как пояснил секретарь ЦИК Армен Смбатян, поскольку выборы в Национальное собрание будут проходить исключительно по пропорциональной избирательной системе - территориальных кандидатов не будет, бюллетень будет односторонним.

Таким образом, ручка для пометки при голосовании использоваться не будет. Для каждой партии и блока будут напечатаны избирательные бюллетени. Избиратель возьмет бюллетени и уже в кабине для голосования выберет бюллетень той политсилы, в пользу которого он будет голосовать и положит его в конверт.