Вторник, 11 Мая 2021 18:23

АрмИнфо. Любовь к Шуши должна иметь консолидирующую роль, заявила глава правящей фракции парламента Лилит Макунц, 11 мая в Национальном Собрании, где представлены работы армянских архитекторов из Шуши, которые смогли претворить в жизнь свои архитектурные идеи, в частности, в городе Баку.

"Вопрос повестки, который сегодня на столе переговоров - задача деоккупации Шуши, должен стать для нас важным приоритетом", - заявила она.

Организатор выставки - независимый депутат Тагуи Товмасян, отметила, что благодаря армянским архитекторам Баку превратился в крупный административный и промышленный центр Закавказья.

На выставке были представлены работы таких архитекторов, как Никохайос Баев, Фрейдун Ахалян, Анна Олтецян, Ованес Каджазнуни и др