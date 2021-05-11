Вторник, 11 Мая 2021 17:29

АрмИнфо. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 11 мая провел совещание с родными военнослужащих, погибших в небоевых условиях.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече было представлено первое консультативное заключение по итогам изучений рабочей группы, сформированной решением премьер-министра от 3 августа 2020 года. Первое дело, которое было изучено, как сообщил Пашинян, стало уголовное дело, возбужденное по факту смерти Тиграна Оганджаняна, погибшего еще в 2007 году.

Над заключением, как отметила помощник Пашиняна Анна Вардапетян, работали несколько месяцев. Документ будет отправлен в следственные органы. Правопреемница погибшего Гоар Саркисян завила, что согласна с заключением рабочей группы, была вовлечена в работы и готова продолжить сотрудничество вокруг дальнейших шагов.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что следующим будет расследовано дело, возбужденное по факту смерти военнослужащего Валерика Мурадяна.

Напомним, Тигран Оганджанян погиб 14 лет назад. Первоначальной версией было поражение электрическим током. Мать утверждает, что травмы на теле ее сына свидетельствовали об убийстве в результате избиения.