Вторник, 11 Мая 2021 17:13

АрмИнфо.Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении начнется 7 июня и завершится 18 июня в 24:00. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян 11 мая в ходе заседания ЦИК. Комиссия сегодня утвердила график мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Национальное Собрание 8-го созыва

Так, формирование избирательных участков пройдет до 26 мая 2021 года. Регистрация партий и партийных блоков состоится в период с 26 по 31 мая. Политические силы получат номер в бюллетене по результатам жеребьевки. Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока 10 июня в 18:00. Списки избирателей будут вывешены на видном месте на избирательных участках 31 мая. Электронное голосование начнется 11 июня и завершится 13 числа. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени.

По словам Мукучяна, ведутся работы для того, чтобы были установлены камеры на 1500 избирательных участках, где голосует подавляющее большинство избирателей. На участках смогут находиться доверенные лица, наблюдатели, представители СМИ (в том числе при подсчете голосов).