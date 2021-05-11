Вторник, 11 Мая 2021 16:11

АрмИнфо. В МИД Армении выразили соболезнования российской стороне в связи трагедией в Казани.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших сегодня в школе N175 Казани. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии", - отмечается в заявлении МИД РА.

Отметим, что 11 мая в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников и учительница, пострадали еще не менее 20 человек. На школу напал 19-летний подросток, он задержан. Это Ильназ Галявиев, который обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), но был отчислен в апреле из-за академической задолженности. Следственный комитет РФ в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура.

Согласно российским СМИ, напавший на школу получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort.