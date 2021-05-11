Вторник, 11 Мая 2021 14:29

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции города Ереван, под председательством судьи Анны Данибекян, (резиденция Шенгавита) сегодня, 11 августа в очередной раз отложил заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

Адвокат второго президента Арам Вардеванян представил ходатайство о переносе заседания на более поздний срок - после 20 июня в связи с тем, что его подзащитный намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах. Как отметил адвокат, Кочарян, как и все участники предвыборного процесса, должны воспользоваться своим конституционным правом, а судебные заседания могут помещать нормальному хоу предвыборной кампании. Ему возразил прокурор Петрос Петросян, заявив, что участие в агиткампании не может стать поводом отложить заседание суда.

Адвокат Армена Геворкяна Эрик Алексанян заявил, что у его подзащитного проблемы со здоровьем. В связи с тем, что Геворкян находится на амбулаторном лечении, он просил перенести заседание. Прокурор не возразил против ходатайства Эрика Алексаняна.

Судья Данибекян, в свою очередь, сообщила, что на следующей неделе будет принимать участие в курсах Академии юстиции. В результате, следующее заседание по данному делу было назначено на 13?00, 25 мая.