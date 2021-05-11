Вторник, 11 Мая 2021 13:58

АрмИнфо. Россия выступает за то, чтобы все гуманитарные вопросы, связанные с карабахским конфликтом решались максимально оперативно и без предварительных условий. Об этом 11 мая в Баку заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о мирных картах.

"Это касается и мин, от которых гибнут мирные люди. Я имею ввиду и вопросы, связанные с передачей тел погибших, и прояснением судеб пропавших без вести, и возвращением военнопленных, и урегулированием проблем связанных с материальными остатками войны, в данном случае мин. Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Мне показалось, у армянского руководства есть понимание необходимости эту проблему решать", - сказал министр, добавив, что первые предварительные шаги на этом направлении были сделаны, о чем было проинформировано руководство Азербайджана.

При этом Лавров отметил, что Москва рассчитывает, что этот процесс будет существенно ускорен и проблема будет полностью решена.

Отметим, что власти Азербайджана целенаправленно затягивают процесс возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, и уже 7-ой месяц в нарушение 8-ого пункта трехстороннего заявления, продолжают удерживать несколько сот армян