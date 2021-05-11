Вторник, 11 Мая 2021 13:10

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в вопросе строительства "Зангезурского транспортного коридора" через территорию Армении.

"Как известно, об этом (о Зангезурском коридоре - ред.) говорится в совместном заявлении от 10 ноября. С тех пор на заседаниях рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России в этом вопросе были предприняты очень серьезные шаги. Могу с уверенностью сказать, что железнодорожный коридор будет открыт", - сказал Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).

Алиев также объяснил, почему этот вопрос обсуждается с РФ. "Армянские железные дороги принадлежат России. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с российской стороной", - сказал он, передает РИА Новости.

В дальнейших планах президента Азербайджана - "соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией".

Он отметил, что дан старт строительству железной дороги Горадиз

(Физулинский район) - Агбанд (Азербайджан), будет построен

недостающий участок длиной 15-16 километров от азербайджанского

Ордубада до границы с Арменией. По его словам, уже действует

Нахичеванская железная дорога, осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки, и со строительством участка Горадиз-Агбанд вся инфраструктура на подконтрольной Баку территории будет создана.

Напомним, что договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе, была достигнута в ходе встречи лидеров трех стран 11 января в Москве. Эти договоренности стали продолжение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.