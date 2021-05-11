Вторник, 11 Мая 2021 13:07

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Республики Армения (ЦИК РА) проведет очередное заседание по случаю проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Согласно сообщению ЦИК, повестка заседания состоит из 15 вопросов, в числе которых определение графика основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов, уточнение образцов документов для внесения в избирательные списки, участвующих в выборах партий, фракций, назначение членов территориальной избирательной комиссии и др.

Вместе с тем, повестка заседания содержит пункты, касающиеся внесения изменений в ряд решений ЦИК.

Напомним, что 10 мая Национальное собрание седьмого созыва было распущено в силу права. После чего президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня. <Принимая за основу требования статей 92 и 93 Конституции и учитывая роспуск Национального собрания в силу права согласно части 3 статьи 149 Конституции РА, внеочередные выборы Национального собрания Армении назначить на 20 июня 2021 года>, - говорится в указе президента РА.

Решение о проведение внеочередных парламентских выборов было принято премьер-министром РА Николом Пашияном в марте текущего года по итогам переговоров с парламентскими силами, и на фоне продолжающихся в стране протестов в связи с неутешительными итогами боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта.