Вторник, 11 Мая 2021 00:52

АрмИнфо. Число вакцинированных от коронавируса граждан в Армении по положению на 9 мая с.г. составляет 10 727 человек. Об этом говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения Армении.

В частности, минздрав напомнил, что при желании граждане могут вакцинироваться ежедневно в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 16:00. При этом необходимо предварительно позвонить в выбранную поликлинику и записаться на вакцинацию, которая производится бесплатно. Вакцинироваться в Армении могут и иностранные граждане.

Напомним, что Армения импортировала уже 24 тыс. доз британо-шведской вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз российской Спутник V. После чего в Армению была поставлена еще одна партия российского препарата для 14 тыс. человек. Как ранее сообщала глава здравоохранительного ведомства Армении Анаит Аванесян, ожидаются также поставки вакцины Novavax американского производства. Сообщалось, что Китай предоставил Армении бесплатно 100 тыс. доз вакцины, которые предусмотрены для 50 тыс. человек. Кроме того, с российской стороной имеется договоренность о поставке 1 млн. доз препарата Спутник V. По словам министра, до конца 2021 года в Армении планируется вакцинировать 20% населения.

Отметим, что с момента вспышки пандемии болезнь в Армении подтвердилась у 219 353 граждан, что составляет 21,5% из числа сдавших тест на коронавирус. Количество выздоровевших достигло 205 200 (93,5%), летальных исходов - 4 249 (1,9%)