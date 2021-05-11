Вторник, 11 Мая 2021 00:46

АрмИнфо. Парламент Армении во второй раз не избрал Никола Пашиняна на должность премьер-министра РА, начав тем самым процедуру самороспуска. .

В голосовании, которое прошло в ходе спецзаседания парламента по вопросу "неизбрания" премьер- министра, приняли участие 78 депутатов, из коих <за> кандидатуру Пашиняна выступил 1 депутат, 1 - <против>, и 76 - воздержалось.

<Таким образом, согласно 3 части статьи 149 Конституции РА, и 9 части 140 статьи Регламента НС РА, в Армении запушен процесс роспуска парламента, за чем последует назначение внеочередных парламентских выборов. Парламент нашего созыва будет функционировать до формирования нового>, - сказал спикер НС РА Арарат Мирзоян.

Напомним, что еще 18 марта, после консультации с парламентскими силами и президентом РА, Никол Пашинян объявил о проведении внеочередных выборов 20 июня.