Понедельник, 10 Мая 2021 14:24

АрмИнфо.. 44-дневную войну и развития вокруг карабахского конфликта и.о. премьер-министра Никол Пашинян считает самым большим упущением своего правительства. Об этом он заявил 10 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян с трибуны парламента, отвечая на вопрос депутата о том, "что он считает основным достижением и упущением своего кабмина".

По словам Пашиняна, мысленно возвращаясь в 2018 год, и анализируя развития вокруг Арцаха, он делает вывод о том, что уже к апрелю 2018 года республика пересекла точку невозврата. При этом, и.о. главы правительства не стал детализировать, сославшись на то, что "неоднократно говорил об этом".

"Думаю самым важным достижением нашего правительства вляется то, что мы вернули гражданину РА, единственному суверену власти - право решать будущее страны",- заключил Никол Пашинян..